Махачкала, 16 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Дагестане будет построен центр по поддержке одаренных детей по модели образовательного центра «Сириус», созданного в Сочи. Местом для дагестанского центра определен детский оздоровительный лагерь «Солнечный берег», сообщили 16 августа в пресс-службе минобра республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Как отметил врио главы минобра Дагестана Яхья Бучаев, центр выявления и поддержки одаренных детей начнут строить в 2022 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

"Центр должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки талантливых школьников. Его задача — быть ориентиром для каждой школы, задавать современные стандарты по углубленному преподаванию разных предметов», — цитирует руководителя ведомства пресс-служба минобра.

По словам Бучаева, в центре будут созданы восемь современных лабораторий, однако детей будут обучать не только по направлению «Наука». Планируется также развивать талантливых детей, отличившихся в искусстве и спорте.

На днях лагерь посетил врио главы Дагестана Сергей Меликов. Он встретился с воспитанниками и ознакомился с условиями их проживания в лагере. В настоящее время в нем отдыхают в том числе дети медработников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, и дети, которых удалось возвратить из зоны боевых действий в Сирии.