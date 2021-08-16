Минздраву Марий Эл выделили 3 млн рублей на коронавирусные тесты
Йошкар-Ола, 16 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Минздраву Марий Эл выделены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Евстифеев.
В частности, ведомству будет выделено 3 млн рублей на закупку тест-систем для выявления заражения коронавирусом.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 15 августа, в республике проведено 554 174 тыс. тестов на SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 16 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 057 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 15 313 жителей Марий Эл. 435 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом.
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