Йошкар-Ола, 16 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Минздраву Марий Эл выделены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Евстифеев.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

В частности, ведомству будет выделено 3 млн рублей на закупку тест-систем для выявления заражения коронавирусом.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 15 августа, в республике проведено 554 174 тыс. тестов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 16 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 057 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 15 313 жителей Марий Эл. 435 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом.

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