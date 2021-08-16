Сургут, Югра, 16 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В аэропорту Сургута с 27 августа возобновляются полёты за границу. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время заседания федерального оперативного штаба.

alexandergroshev Аэропорт Сургута

«Если авиаперевозчик получит разрешение на полёты у Росавиации, мы с удовольствием обслужим рейсы», — прокомментировала 86.ru руководитель группы корпоративных коммуникаций Анастасия Попушой.

Федеральный оперативный штаб рекомендует гражданам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.