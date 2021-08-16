Москва, 16 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Реальные цены в отелях Египта зависят от спроса и предложения. И если количество чартерных авиарейсов в эту страну увеличится, то закономерно вырастет и стоимость туров на курорты этой страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Египет

По мнению египетских отельеров, на текущем этапе цены на размещение в отелях Шарм-эль-Шейхе и Хургаде останутся на стабильном уровне из-за небольшого количества прямых рейсов из России. Увеличение частоты чартерных рейсов ждут в октябре.

Однако, по их мнению, в случае роста чартеров и резкого увеличения турпотока из России проживание в отелях Египта подорожает, тем более, что максимальная загрузка отелей сейчас ограничена на уровне 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, из России за границу в январе-июне 2021 года совершено 6 млн 787 тыс. 244 поездок, что на 68% меньше, чем в I полугодии допандемийного 2019 года.

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