Берлин, 16 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Электрический внедорожник Mercedes EQG может получить рамную конструкцию и аккумуляторную батарею с большой ёмкостью. Об этом сообщает портал Motor1.

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По предварительной информации, электрический Mercedes EQG появится в 2024 году. При этом концептуальная модель может быть представлена на автомобильной выставке IAA, которая состоится в сентябре текущего года в Мюнхене.

За счет своей конструкции электровнедорожник EQG получит такие же внедорожные характеристики, что и обычные модели G-class с ДВС.

Таким образом, Mercedes может отказаться от того, чтобы использовать для создания EQG платформу EVA, на которой построены электрические модели EQS и EQE.

Кроме того, вместе с электромотором новый EQG может получить 107,8-киловаттную батарею от седана EQS.

Ранее Mercedes-Benz представил на авторынке Европы новый электромобиль EQS, который является альтернативой S-Class с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

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