Москва, 16 августа 2021, 15:39 — REGNUM Черная липкая пленка покрыла поверхность Байкала от поселка Хужир до мыса Хобой на прошлой неделе. По словам очевидцев, место загрязнения пахнет гарью и химией, и оставляет трудносмываемые следы на всем, с чем соприкасается. Наиболее вероятным источником появления пятна в районе острова Ольхон является сброс загрязненных вод судов, считает председатель правления общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», лидер партии «Зелёные» Андрей Нагибин.

Байкал
Байкал
Андрей Лыткин, ИА Красная весна
«Скорее всего кто-то тщательно отдраил камбуз на судне с агрессивными моющими средствами, почистил посуду, ободрал старую краску и всё это слил в Байкал. Плюнул в колодец планеты. Обнаруженная в анализах этой воды кишечная палочка подтверждает нашу версию о сбросе коммунальных стоков судна», — говорит Андрей Нагибин.

Байкальские капитаны в анонимных разговорах оправдываются: сдавать нефтесодержащие и бытовые стоки судну на озере сложно. Это можно сделать или на станции в порту «Байкал» и потратить двое суток хода от острова Ольхон и обратно (расстояние в 500 км), или на спущенном на воду в прошлом году танкере-бункеровщике «Георгий Москалев», отыскать который тоже сложно на просторах огромного озера. «Зелёные» предлагают ввести систему спутникового зондирования, тогда судовладельцы не рискнут «гадить» в Байкал.

«Необходимо каждое из 7000 судов на Байкале оборудовать датчиками системы «Глонасс» для отслеживания общего хода за определенный период, и обязать судовладельцев в соответствии с этими данными сдавать в обязательном порядке загрязненные стоки с судов. Или установить опломбированные датчики на судах, которые будут регистрировать водоотведение с судна», — предлагает Андрей Нагибин.

Всего на Байкале за навигацию судами для последующей очистки в прошлые годы сдавалось меньше 1000 тонн загрязненных стоков. Эта цифра должна увеличиться на порядок, чтобы остановить гибель фауны уникального озера, считают экологи.

«Анализ космоснимков и данных датчиками системы «Глонасс» позволит своевременно и доказательно устанавливать и привлекать к ответственности нарушителей. Это может стать логичной частью системы экологического мониторинга Байкала, которую Президент России поручал создать еще к 1 июня 2020 года», — резюмирует член президиума партии «Зелёные» Александра Кудзагова.