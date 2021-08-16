«Зелёные» требуют защитить Байкал от незаконных сбросов отходов с судов
Москва, 16 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Черная липкая пленка покрыла поверхность Байкала от поселка Хужир до мыса Хобой на прошлой неделе. По словам очевидцев, место загрязнения пахнет гарью и химией, и оставляет трудносмываемые следы на всем, с чем соприкасается. Наиболее вероятным источником появления пятна в районе острова Ольхон является сброс загрязненных вод судов, считает председатель правления общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», лидер партии «Зелёные» Андрей Нагибин.
Байкальские капитаны в анонимных разговорах оправдываются: сдавать нефтесодержащие и бытовые стоки судну на озере сложно. Это можно сделать или на станции в порту «Байкал» и потратить двое суток хода от острова Ольхон и обратно (расстояние в 500 км), или на спущенном на воду в прошлом году танкере-бункеровщике «Георгий Москалев», отыскать который тоже сложно на просторах огромного озера. «Зелёные» предлагают ввести систему спутникового зондирования, тогда судовладельцы не рискнут «гадить» в Байкал.
Всего на Байкале за навигацию судами для последующей очистки в прошлые годы сдавалось меньше 1000 тонн загрязненных стоков. Эта цифра должна увеличиться на порядок, чтобы остановить гибель фауны уникального озера, считают экологи.