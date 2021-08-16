Москва, 16 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Черная липкая пленка покрыла поверхность Байкала от поселка Хужир до мыса Хобой на прошлой неделе. По словам очевидцев, место загрязнения пахнет гарью и химией, и оставляет трудносмываемые следы на всем, с чем соприкасается. Наиболее вероятным источником появления пятна в районе острова Ольхон является сброс загрязненных вод судов, считает председатель правления общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», лидер партии «Зелёные» Андрей Нагибин.

Андрей Лыткин, ИА Красная весна Байкал

«Скорее всего кто-то тщательно отдраил камбуз на судне с агрессивными моющими средствами, почистил посуду, ободрал старую краску и всё это слил в Байкал. Плюнул в колодец планеты. Обнаруженная в анализах этой воды кишечная палочка подтверждает нашу версию о сбросе коммунальных стоков судна», — говорит Андрей Нагибин.

Байкальские капитаны в анонимных разговорах оправдываются: сдавать нефтесодержащие и бытовые стоки судну на озере сложно. Это можно сделать или на станции в порту «Байкал» и потратить двое суток хода от острова Ольхон и обратно (расстояние в 500 км), или на спущенном на воду в прошлом году танкере-бункеровщике «Георгий Москалев», отыскать который тоже сложно на просторах огромного озера. «Зелёные» предлагают ввести систему спутникового зондирования, тогда судовладельцы не рискнут «гадить» в Байкал.

«Необходимо каждое из 7000 судов на Байкале оборудовать датчиками системы «Глонасс» для отслеживания общего хода за определенный период, и обязать судовладельцев в соответствии с этими данными сдавать в обязательном порядке загрязненные стоки с судов. Или установить опломбированные датчики на судах, которые будут регистрировать водоотведение с судна», — предлагает Андрей Нагибин.

Всего на Байкале за навигацию судами для последующей очистки в прошлые годы сдавалось меньше 1000 тонн загрязненных стоков. Эта цифра должна увеличиться на порядок, чтобы остановить гибель фауны уникального озера, считают экологи.

«Анализ космоснимков и данных датчиками системы «Глонасс» позволит своевременно и доказательно устанавливать и привлекать к ответственности нарушителей. Это может стать логичной частью системы экологического мониторинга Байкала, которую Президент России поручал создать еще к 1 июня 2020 года», — резюмирует член президиума партии «Зелёные» Александра Кудзагова.