16 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о том, что президент Афганистана покинул пределы своей страны.

Светлана Рыбина, , 16:05 — REGNUM Информация о том, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул территорию страны, стала поводом для жаркой дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 16 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Президентский дворец Арг в Кабуле

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"Сколько американцы денег профукали с Афганистаном? Лучше бы бездомным жителям США всё отдали. Байденовский режим продолжает свои безумства!» — издевается Александр К.

Многие пользователи пришли к выводу, что американское руководство полностью проиграло Афганистан и те жертвы американских военных, которые были принесены ради якобы установления демократии в республике, оказались попросту бессмысленными.

«Вся работа Соединённых Штатов оказалась впустую. Не получилось им там установить демократию. Кроме того, американские граждане потеряли более трёх тысяч военнослужащих убитыми. Ради чего?» — задаётся вопросом Сергей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководитель страны, который решил сбежать в трудный для страны час, является настоящим предателем и заслуживает самого жёсткого наказания.

«Чего стоит президент страны, если он не готов пожертвовать своей жизнью ради её будущего? Ничего он не стоит. Крысы бегут первыми, поняв, что корабль скоро затонет», — написал Олег К.

Ашраф Гани в Вашингтоне (сс) The White House

Часть людей убеждены, что у Гани была в руках достаточно сильная армия, чтобы сдержать натиск радикалов, но он просто испугался и выпустил поводья управления страной из своих рук.

«США обучали армию Афганистана, и она у них реально хорошая. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не захватили бы страну ни сегодня, ни через год, если бы президент не продал свой народ с потрохами», — убеждена Мария Г.

Ряд пользователей указали на то, что данные события могут быть частью некоего плана США, согласно которому хаос в Афганистане окажется на руку руководству Соединённых Штатов.

«Американцы что-то явно задумали. Нашим ни в коем случае не стоит вмешиваться в этот конфликт! Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так захватят Кабул или оставят его проамериканскому правительству Афганистана на выгодных для себя условиях», — считает Коля Н.

Афганистан © Senior Airman Grovert Fuentes-Contreras, U.S. Air Force

Отдельные комментаторы отмечают, что ни при американцах, ни при радикалах народ Афганистана счастливо жить не будет.

«Погубили страну. Бандиты могут только воевать, а кто работать будет? Кого не убили, те разбежались. Афганистан окончательно потерян для всего цивилизованного мира», — поделилась своим мнением Елена П.

Напомним, 15 августа агентство Al Jazeera опубликовало информацию о том, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул территорию страны.