Тбилиси, 16 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В августе 2021 года начало действовать соглашение между Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии и Комитетом государственной безопасности Белоруссии. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба СГБ Грузии.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Грузия

«Соглашение направлено на сотрудничество между сторонами по вопросам борьбы с терроризмом, коррупцией, и другими международными и транснациональными организованными преступлениями, направленными против государственной безопасности», — говорится в заявлении.

В пресс-службе также сообщили, почему этот документ начал действовать тогда, когда международное давление на Минск усилилось. Как отметили в грузинской службе госбезопасности, соглашение было подписано еще 2016 году, но только в августе 2021 года белорусская сторона завершила все процедуры для его ратификации.

Также в СГБ Грузии подчеркнули, что подобные соглашения действуют со многими странами, в том числе с теми, которые входят в НАТО и Евросоюз.

Стоит отметить, что о вступлении в силу соглашения СГБ Грузии и КГБ Белоруссии Минск сообщил 13 августа. В оппозиционных грузинских СМИ по этому поводу стали публиковать заявления возмущенных политических деятелей.