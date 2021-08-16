Архангельск, 16 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Зона покрытия услугами мобильной связи на автомобильной трассе М-8 «Холмогоры» в ближайшем будущем может увеличиться — решением вопроса занялись в правительстве Архангельской области.

Яна Старковская fotokto.ru Трасса М-8

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, тему отсутствия связи поднял на оперативном совещании губернатор Александр Цыбульский.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что во всех без исключения районах, где был на прошлой неделе, — Онежском, Устьянском, Вельском — есть явные проблемы со связью, — заявил тглава региона, — Буквально выезжаешь за пределы населенного пункта — связи нет. При этом движение на дорогах интенсивное, и в случае какой-то неполадки у водителя или ДТП вызвать экстренные службы практически нереально».

Между тем, отметил глава региона, в этом году на обеспечение устойчивой связи направляются существенные инвестиции.

«Руководство Минцифры РФ сообщило, что сотовые операторы согласились покрыть своими сетями, за счет собственных средств, более 80 процентов федеральных трасс к 2024 году. Необходимо сделать всё возможное, чтобы М8 была в числе тех, которые получат стопроцентное покрытие», — заявил Цыбульский.

Глава региона подчеркнул также, что около миллиарда рублей операторы готовы вкладывать в развитие сотовой связи в области, однако сталкиваются с тем, что стоимость подключения базовых станций к электросетям обходится очень дорого.

«Иногда стоимость подключения к электричеству базовой станции в десятки раз превышает стоимость ее самой, — добавил Цыбульский. — Я прошу минсвязи совместно с министерством ТЭК и ЖКХ проработать вопрос с электросетевыми компаниями и предложить варианты, каким образом эту плату можно снизить».

Как сообщало ИА REGNUM, более чем на половине федеральных автодорог в России обеспечено 100-процентное покрытие услугами мобильной связи.