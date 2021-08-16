На М-8 должно быть стопроцентное покрытие связью — архангельский губернатор
Архангельск, 16 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Зона покрытия услугами мобильной связи на автомобильной трассе М-8 «Холмогоры» в ближайшем будущем может увеличиться — решением вопроса занялись в правительстве Архангельской области.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, тему отсутствия связи поднял на оперативном совещании губернатор Александр Цыбульский.
Между тем, отметил глава региона, в этом году на обеспечение устойчивой связи направляются существенные инвестиции.
Глава региона подчеркнул также, что около миллиарда рублей операторы готовы вкладывать в развитие сотовой связи в области, однако сталкиваются с тем, что стоимость подключения базовых станций к электросетям обходится очень дорого.
Как сообщало ИА REGNUM, более чем на половине федеральных автодорог в России обеспечено 100-процентное покрытие услугами мобильной связи.