Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Большая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» (проект 636), построенная в Петербурге для Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, 16 августа вышла в море для проведения государственных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав ОСК).

АО «Адмиралтейские верфи» Подводная лодка «Магадан»

В ходе госиспытаний специалистами предприятия будет проверена работа всех корабельных устройств, механизмов и оборудования. Подлодка выполнит глубоководные погружения, в ходе которых будет оценена управляемость субмарины на разных ходовых глубинах.

«После отработки программы государственных испытаний «Магадан» вернется на предприятие, где пройдет ревизию и чистовую отделку», — отметили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей». В срок до 10 ноября 2021 года лодка будет передана в состав Военно-морского флота России.

Напомним, заложенный 1 ноября 2019 года «Магадан» является третьей подводной лодкой в серии, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» для ТОФ. Она спущена на воду 26 марта 2021 года.

Первый корабль данной серии — «Петропавловск-Камчатский» — был передан ВМФ России 25 ноября 2019 года. Подлодка «Волхов» вошла в состав ТОФ 24 октября 2020 года. Четвертой субмариной для ТОФ станет «Уфа», ее планируется спустить на воду в Петербурге до конца 2021 года.

На АО «Адмиралтейские верфи» в настоящее время в строительстве находятся две серии подводных лодок для ВМФ России.