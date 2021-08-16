Минск, , 15:36 — REGNUM Известного по попытке покончить жизнь самоубийством в клетке зала суда оппозиционера Степана Латыпова судья Советского суда города Минска Александр Волк приговорил к 8,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и крупному штрафу. Приговор вынесен 16 августа, политзаключённый своей вины не признал.

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Степан Латыпов обвинялся в организации и финансировании массовых беспорядков (ч.1 и ч.2 ст. 342 УК Белоруссии), сопротивлении милиции (ч.2 ст. 363) и мошенничестве в (ч.4 ст. 209) особо крупном размере. Под «массовыми беспорядками» на процессе понимались массовые протестные манифестации против фальсификации президентских выборов 2020 года и государственного терроризма.

В вину Латыпову было поставлено создание чата в мессенджере Telegram. Там он с единомышленниками обсуждал создание и распространение изображений протестного характера. Участники чата были замечены на мирных протестных манифестациях и, как утверждал СК Белоруссии, на одном из таких мероприятий 15 сентября 2020 года Латыпов якобы применил насилие к сотруднику органов внутренних дел.

Арестант на процессе заявил о пытках в отношении себя и жёстком давлении на своих родственников и знакомых. В знак протеста он нанёс себе увечья прямо в клетке зала суда. Оттуда его госпитализировали и спасли жизнь, остановив кровотечение. Подлеченного политзаключённого снова отправили в следственный изолятор, где отсутствуют элементарные условия гуманного содержания граждан, вина которых не доказана и не признана судом.

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