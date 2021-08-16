Брянск, 16 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Скопление транспортных средств наблюдается на российско-украинском участке границы в Брянской области. За сутки только в одном пункте пропуска прошло более 800 автомобилей, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе Брянской таможни.

Ctu.customs.ru На таможне

Ряд таможенных пунктов закрыты для транспорта из-за сложной эпидемиологической обстановки. Автомобильные потоки начали скапливаться в МАПП «Новые Юрковичи» и МАПП «Троебортное».

"За период с 8:30 15 августа по 08:30 16 августа в пункте пропуска МАПП «Троебортное» оформлено 43 автобуса, 760 транспортных средств для личного пользования, в том числе 72 микроавтобуса, которые осуществляют перевозку от восьми до 12 человек», — уточнила пресс-секретарь Брянской таможни Виктория Жижикина.

В ведомстве советуют выбирать маршрут движения через наименее загруженные пункты, а также заблаговременно оформлять пассажирскую таможенную декларацию для быстроты прохождения границы.