Ижевск, 16 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В 12 сельских школах Удмуртии к новому учебному году отремонтировали спортивные залы и спортплощадки. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Gov.spb.ru Школьный спортзал

Обновление инфраструктуры спорта проходит в рамках национального проекта «Образование». На эти цели выделено в общей сложности 19 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. В залах кроме ремонта, проводится замена оконных и дверных конструкций, а также обновляется спортивное оборудование. До конца года ремонт спортзалом и площадок будет завершен в 20 школах республики.

ИА REGNUM напоминает, в течение двух последних лет по нацпроекту были отремонтированы и оснащены новым оборудованием спортивные залы в 49 школах.