Москва, 16 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности некоммерческим организациям черезонлайн-платформу Добраястрана.рф. Каждый день в разных регионах России реализуются социальные проекты, получившие президентские гранты. На сайте регулярно будут выходить видеоролики на самые разные темы: помощь пожилым и нуждающимся, забота о природе, защита животных, популяризация здорового образа жизни, культура, сохранение памятников архитектуры. Авторы роликов — как профессиональные журналисты и продюсеры, так и сами некоммерческие организации, их волонтеры и благополучатели.

Фонд президентских грантов Фонд президенских грантов

На платформе несколько разделов — «Истории», «Кинотеатр» и «СМИ».В первом о своей работе будут рассказывать сами некоммерческие организации, в разделе «СМИ» будут представлены телевизионные сюжеты о мероприятиях и деятельности НКО, а в «Кинотеатре» можно будет посмотреть художественные и документальные фильмы, мультипликационные работы и видеопрограммы, созданные в ходе реализации грантовых проектов.

Изюминкой платформы станут видеоролики участников марафона благодарности #ГоворюСпасибо. Эту акцию в социальных сетях Фонд президентских грантов запустил в начале июня. Главная идея марафона — показать сотрудникам НКО, что их труд важен и ценен, и вдохновить некоммерческие организации на новые инициативы.

Принять участие в марафоне могут все желающие: как те, кто получили помощь от НКО или приняли участие в их мероприятиях, так и волонтеры и сотрудники самих НКО — ведь благодаря их причастности к добрым делам и в их жизни тоже происходят позитивные изменения. Участники записывают короткие видеоролики, в которых благодарят команды проектов, реализующихся на президентские гранты. Видео с благодарностьюнужно разместить в социальных сетях с хештегом #ГоворюСпасибо — весь процесс от съемки до публикации занимает не более 10 минут.

Участники марафона размещают отзывы на своих страницах в социальных сетях в ВКонтакте, Facebook, Instagram или TikTok. По хештегу #ГоворюСпасибо там уже сейчас можно найти сотни видеоотзывов. Участники сочиняют стихи, записывают песни, снимают ролики во время тренировок — всё для того, чтобы отблагодарить людей, кто каждый день делает их жизнь лучше, комфортнее и радостнее.

Принять участие в марафоне можно до 31 августа включительно. Его итоги будут подведены в начале сентября.