Кострома, 16 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Памятник архитектуры в Костроме закатали в асфальт. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Торговые ряды

Асфальт

Асфальтобетонной смесью выложили часть прохода в Красных рядах, обращенную к памятнику Ивану Сусанину. Как пояснили журналисту информационного агентства в областном государственном учреждении «Наследие», на чьём балансе находится объект, таким образом арендаторы магазинов решили облагородить территорию.

«К сожалению, плитка в рядах уложена не везде. На том участке, о котором вы говорите, и раньше был асфальт. Со временем он растрескался, люди стали запинаться и жаловаться на выбоины. Восстановлением аварийного участка в границах своего магазина занимался один из арендаторов. Конечно, это временный вариант. В будущем, когда пройдёт масштабная реставрация рядов, все проходы будут единообразными. Их выложат плиткой», — пояснил начальник отдела управления ОГБУ « Наследие » Андрей Целиков.

Назвать дату начала реставрации рядов в учреждении затруднились. Как ранее писало ИА REGNUM, торговые ряды в Костроме состоят из нескольких строений. Памятник архитектуры XVIII века является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас в рядах располагаются магазины, кафе, Центральный рынок, туристско-информационный центр. Ряды требуют реставрации — гостей города смущает отвалившаяся штукатурка, проблемы с кровлей и эстетическим состоянием объекта.