Пенза, 16 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Пензенской области подвели двухнедельные результаты сельскохозяйственной микропереписи, стартовавшей 1 августа.

Admoblkaluga.ru Калужские аграрии готовятся к сельскохозяйственной микропереписи

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по состоянию на 15 августа в микропереписи приняли участие 135,1 тыс. домохозяйств сельской местности, имеющих земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, что составляет 60% от предусмотренного количества. Из 399 сельхозорганизаций переписано 102, или 25,6%. Их 1183 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей переписью охвачено 599 объектов, или 50,6%.

В Пензенской области в микропереписи занято более 600 человек, из них 470 — переписчики. В день переписчики в среднем посещают 16 объектов. В опросниках уточняется количество человек в семье, цели производства сельхозпродукции, размеры земельных участков, посевные площади, наличие плодовых многолетних насаждений, теплиц, парников, скота. Отмечается, что пензенцы доброжелательно отвечают на вопросы переписчиков и проявляют сознательное отношение к Всероссийской акции.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области переписи подлежат 270,7 тыс. объектов, из них 98% — личные подсобные хозяйства. Более 50% фермеров и сельхозорганизаций самостоятельно заполнили электронные переписные листы с использованием современных цифровых технологий сбора — системы web-сбора Росстата.

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