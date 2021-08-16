Пермь, , 15:30 — REGNUM В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов и партий для участия в выборах 17−19 сентября 2021 года. Количество зарегистрированных кандидатов, среди представивших документы на регистрацию составило 95,5% — это самый высокий результат за всю историю выборов в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Выборы OpenClipart-Vectors

«На этапе выдвижения и регистрации комиссии подходили очень лояльно к партиям и кандидатам — заранее, зачастую ранее установленных законом крайних сроков, уведомляли о недостатках в документах кандидатов и партий. Однако абсолютное большинство из них были устранимые — и их партии исправили на этапе выдвижения и регистрации, вследствие чего все они были зарегистрированы», — прокомментировал итоги этапа регистрации председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

На выборы в регионе заявились более 2 тыс. кандидатов, из них свыше 90% выдвинуты политическими партиями. Зарегистрировано 1839 претендентов на депутатский мандат. Для сравнения: в 2016 году данный показатель составлял 85%. При этом количество собственно отказов в регистрации кандидатам из-за судимостей, подписей и недостоверных/неполных комплектов документов по всем выборам в Пермском крае составило 90 человек (4,5%), остальные кандидаты не сдали документы на регистрацию.

На выборы в Госдуму РФ крайизбирком зарегистрировал 33 кандидатов, выдвинутых партиями. Еще двое кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, написали заявления об отмене выдвижения. Один кандидат-самовыдвиженец не представил на регистрацию подписи избирателей в свою поддержку, в связи с чем также выбыл из избирательной кампании. Таким образом, на один депутатский мандат претендует более восьми человек.

На выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края зарегистрированы единые списки кандидатов от всех десяти партий («Единая Россия», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Родина», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко») — всего 921 человек. По одномандатным избирательным округам зарегистрировано 143 человека. Учитывая партсписки, на один мандат в региональном парламенте претендуют более 17 человек.

По выборам в Пермскую гордуму зарегистрировано десять партсписков кандидатов по единому округу — всего 335 человек, а по одномандатным избирательным округам — 123 человека. На один мандат приходится 13 человек.

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