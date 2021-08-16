Москва, 16 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Москве после ремонта открылся Большой Каменный мост, сообщает 16 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

A.Savin Большой Каменный мост

Как рассказал вице-мэр города Пётр Бирюков, во время ремонта мост фактически пересобрали заново. При этом движение не останавливалось — оставались открыты по две полосы движения в каждую сторону.

Во время работ был проведён ремонт бетонных поверхностей моста (33,8 тыс. кв. метров); заменены металлоконструкции (общий вес — 92 т); забетонированы конструкции, а также произведена окраска.

Кроме того, были устроены барьерные ограждения из гранитных блоков, демонтированы и заменены конструкции пролётного строения с дальнейшем устройством проезжей части, подходов и тротуаров, перестроены наружное освещение и подсветка, ливневая канализация, воссозданы и отреставрированы гранитная облицовка, перила, витражи и наружные дверные проёмы.