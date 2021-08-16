Кабул, 16 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани после недолгого пребывания в столице Таджикистана Душанбе улетел в Оман, сообщает 16 августа Радио Свобода (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

U.S. Department of State Ашрафа Гани

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Отмечается, что борт афганского президента пробыл некоторое время в воздушном пространстве Таджикистана, ожидая согласования маршрута.

Авиационные специалисты согласовали с властями Узбекистана, Туркмении и Ирана перелет над их территорией самолета Гани в Оман, которое предоставит ему политическое убежище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Таджикистан опровергли сообщения в СМИ, что бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани якобы находится на таджикской территории.

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