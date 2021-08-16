Ростов, Ярославская область, 16 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Довыборы депутата Ярославской областной думы по 18 округу (Ростов и Ростовский район) пройдут без интриги, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Никто из известных политиков не решился составить конкуренцию депутату Госдумы Илье Осипову, выдвинутому «Единой Россией».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, довыборы проводятся в связи с гибелью председателя думы Алексея Константинова в декабре 2020 года. Облизбирком зарегистрировал пятерых кандидатов. От «Справедливой России» выдвинут исполнительный директор благотворительного фонда «Ростов Православный» имени святителя Леонтия епископа Ростовского Сергей Богачков. КПРФ выдвинула депутата совета городского поселения Ростов Игоря Полозова, ЛДПР жителя Подмосковья, директора ООО «Центр Домофонизаций» Илью Павлина, «Коммунисты России» — заместителя главного врача по административно-хозяйственным вопросам ярославской больницы Игоря Милорадова.

На областном уровне никто из этих кандидатов практически не известен. Одному самовыдвиженцу было отказано в регистрации.