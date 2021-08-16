Москва, 16 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Среди зарубежных направлений первое место по доступности цен на туры занимает Турция. Но с начала августа средняя цена на отдых в турецких отелях 5* резко выросла на 84%, сообщили 16 августа в Ассоциации туроператоров России.

(сс) Pedro Szekely Турция

В АТОР отметили, что, несмотря на рост цен, Турция всё равно на 65% дешевле Египта. Самый дешевый тур на 10 дней можно купить за 54,9 тыс. рублей на двоих.

При этом в связи с открытием прямых перелетов упали средние цены на туры в Египет. В среднем тур на 10 ночей в отеле 5* с перелетом и «все включено» можно купить за 125 тыс. рублей на двоих, что дешевле, чем в Турции.

Также относительно недорого стоит отдых в Греции — отдохнуть в отеле 4* можно за 131 тыс. рублей на двоих (с завтраками).

Как сообщало ИА REGNUM, выездной туристический поток из России в зарубежные страны по 15 наиболее массовым направлениям в I полугодии 2021 год составил 1 млн 779 тыс. 445 поездок.

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