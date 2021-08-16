Уфа, 16 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Уровень газификации в Башкирии достиг 83,6%. Об этом 16 августа сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

По его словам, газ был проведен в 2930 населённых пунктов республики.

«По программе газификации ПАО «Газпром» до 2025 года сетями газоснабжения планируют обеспечить 24 тысячи домовладений, расположенных в 164 деревнях и сёлах Башкортостана. На эти цели направят 13,5 млрд рублей», — заявил Лукманов.

Сообщается, что задача догазификации, которая была поставлена президентом РФ, предусматривает подведение сетей к 180 тысячам домовладений в 2,5 тысячи населённых пунктах Башкирии. Собственники квартир и домов должны направить соответствующую заявку в компанию «Газпром газораспределение Уфа».

При этом, бесплатным является проведение газопровода до участков домовладений, а монтаж внутридомовых коммуникаций делают уже за счёт собственников жилья, уточнил Лукманов.

Отмечается, что в Башкирии был создан штаб по газификации: на догазификацию планируется направить 22 млрд рублей.

«Это хорошая и масштабная программа, на которую мы направим серьёзные ресурсы. Очень важно реализовать её в диалоге с жителями. Уверен, что совместными усилиями мы сможем вовремя выполнить поставленную президентом задачу», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.