Киркленд, США, 16 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Из игры Halo Infinite временно убрали специальные анимации убийств со спины. Об этом сообщило издание Eurogamer.

343 Industries Halo Infinite

Как оказалось, игроки намеренно не пользуются ими, так как «анимации ставят их в невыгодное положение». Разработчики пообещали разобраться с ситуацией и придумать, как сделать эту функцию более значимой.

Напомним, что релиз Halo Infinite должен состояться зимой 2021 года. Точная дата пока неизвестна.