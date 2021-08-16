Сеул, , 15:30 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл 16 августа в Южную Корею по приглашению южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

По данным источников, глава Казахстана прибыл на авиабазу в Соннаме около 20:20 по местному времени, где его встретил министр торговли, промышленности и энергетики Мун Сын Ук.

Известно, что Касым-Жомарт Токаев является первым зарубежным лидером, который посетил Южную Корею с начала пандемии коронавируса.

Отметим, что переговоры на высшем уровне состоятся 17 августа. В ходе встречи лидеры двух стран обсудят пути расширения двустороннего сотрудничества в различных областях, включая транспорт, инфраструктуру, здравоохранение, окружающую среду и ИКТ.