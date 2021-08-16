Нальчик, 16 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии утонул десятилетний ребенок. Его тело обнаружили в канале гидроэлектростанции «Баксанский». По факту трагедии организована доследственная проверка, сообщили в Следственном комитете по региону.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

Как установлено, инцидент произошел 14 августа утром в селении Заюково. Мальчик перелез через забор частного дома и пошел к реке Баксан. Когда он вошел в воду, его снесло сильным потоком воды вниз по течению. Поиски ребенка продолжались несколько часов. Спасатели нашли его без признаков жизни в тот же день к вечеру.

В настоящее следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Предстоит дать оценку действиям родных мальчика, допустившим его безнадзорный поход к реке.

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