Красногорск, 16 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Рядом с жилыми комплексами в населенных пунктах Подмосковья планируется установить 276 остановок общественного транспорта. Об этом 16 августа сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На остановке

По словам замминистра, эти работы будут выполнены в рамках программы «Остановка рядом с домом». Реализовать программу планируется к 2023 году.

«Мы предлагаем реализовать программу «Остановка рядом с домом». В этом году готовы сделать 67 остановок», — сказала Кротова.