Челябинск, 16 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Челябинской области назначен руководитель регионального управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

Фото: chel.ranepa.ru Алексей Валерьевич Ильиных

Данный пост занял Алексей Ильиных. О нём известно, что в 2003 году он с отличием окончил Уральский юридический институт МВД России, а затем несколько лет там же и преподавал. Является преподавателем челябинского филиала «Российская академия народного хозяйства и государственной службы, членом Ассоциации юристов России, экспертного совета Общественной палаты Челябинска и т.д. Имеет учёное звание — доцент.

Как сообщало ИА REGNUM, новое управление было создано в мае.