Пекин, 16 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В июле 2021 года экспорт машин из Китая достиг рекордного показателя в 174 тыс. экземпляров. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую ассоциацию автопроизводителей (CAAM).

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Так, по данным CAAM, в прошлом месяце из Китая было экспортировано на 180% больше автомобилей, чем за тот же месяц прошлого года. По сравнению с июнем 2021 года в июле экспорт машин из КНР вырос на 9,8%.

Кроме того, доля электрокаров в экспорте составила 31,5% от общего объема вывозимых из Китая автомобилей. С начала 2021 года по июль включительно из КНР было вывезено за рубеж свыше 1 млн машин — на 120% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, с января по июль 2021 года на авторынке Китая было реализовано 14,76 млн автомобилей — на 19,3% больше, чем за первые семь месяцев 2020 года.

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