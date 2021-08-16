Варшава, , 15:22 — REGNUM 16 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время пресс-конференции, что «Польша эвакуирует из Афганистана как своих граждан, так и тех, кто сотрудничал с ними по работе». Об этом передает Polskie Radio.

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«Самолёты, транспортные средства мы уже отправили в Афганистан. Мы эвакуируем оттуда всех — как граждан Польши, так и тех людей из Афганистана, которые сотрудничали с ними по рабочим вопросам, по бизнесу, в рамках дипломатического взаимодействия. Мы им предоставим гуманитарные визы», — пояснил Матеуш Моравецкий.

Напомним, после того как Соединенные Штаты Америки вывели большую часть своих войск из Афганистана, значительную часть территории этой страны заняли талибы. В воскресенье 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Тысячи местных жителей, а также представители дипломатических организаций в спешке покидают Афганистан, опасаясь представителей новых властей, которые являются радикальными исламистами.