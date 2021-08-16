Москва, 16 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Психолог Вероника Степанова высказалась относительно недавно вышедшего с ней интервью у журналистки и ведущей Ксении Собчак. Ролик с мнением доступен на её YouTube-канале.

Скриншот с YouTube Вероника Степанова

Степанова считает, что получившееся интервью им не является. «…скорее это больше было похоже на дебаты, на драку, но только не на интервью… У меня осталась некоторая разочарованность, неудовлетворённость тем, что меня вообще не раскрыли, мне это не понравилось», — призналась психолог.

Как ранее сообщает ИА REGNUM, Ксения Собчак взяла интервью у психолога и блогера Вероники Степановой для своего YouTube-канала «Осторожно: Собчак». В ролике они обсудили, для чего Степанова даёт людям уроки манипуляций, а также использует известные имена в своих примерах.