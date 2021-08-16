Редвуд-Сити, США, 16 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В игру Marvel's Avengers добавят суперзлодея Кроссбоунса. Об этом 16 августа сообщает издание Eurogamer.

Изображения предоставлены компанией Square Enix Скриншот из игры Marvel's Avengers

«У Кроссбоунса одни из самых смешных и знаковых диалогов, потому что он невероятно наслаждается собой. Однако у него в рукаве также будет припрятано несколько интересных трюков», — рассказывает сценаристка Ханна МакЛеод.

Добавим, что Кроссбоунс станет одним из антагонистов масштабного дополнения «Война за Ваканду». Его релиз ожидается 17 августа 2021 года.