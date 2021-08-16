16 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о стрельбе на территории аэропорта в Кабуле.

Тимур Кондратьев, , 16:14 — REGNUM Видео, на котором видно, как военнослужащие США стреляют в сторону разъярённой толпы, штурмующей аэропорт Кабула, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 16 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Под прикрытием Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Что, одарили благодарный Америке народ свинцом демократии? Как это неудивительно!» — пишет Александр Г.

Многие пользователи оказались в шоке от данной информации. Люди убеждены, что убивать недовольных граждан — это ничем не оправдываемое преступление и военнослужащие США должны понести наказание за стрельбу по людям.

«Убили мирных жителей! От страха стреляли по всем, наверное, даже по своим! Герои! Бегут из страны с позором и страхом! Не стоило бы их отпускать, кто-то должен ответить за 20 лет хаоса и разгул наркотиков по всему миру», — поделился своим мнением Евгений Ч.

Афганистан

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты предали своих сторонников в Афганистане, устраивая откровенный хаос перед тем, как окончательно покинуть территорию этой страны.

«Всё! Бросили США тех, кто им прислуживал, веря в демократию и западные ценности. Они мечтали о том, что будут жить в США или как в США, но в результате получили очередь от убегающих из страны американских военных», — указывает Сергей С.

Часть людей считает, что, как бы то ни было, американские военные поступили правильно, давая понять разъярённой толпе, что приближаться к ним нельзя.

«Ну, американцы действуют логично. Если какому-то полевому командиру захочется убить наших дипломатов и ограбить, мы как отреагируем? Нужно держать оборону от обезумевших радикалов», — считает Аллистер Р.

Ряд пользователей указывает на то, что военные США обладают просто колоссальной сокрушительной силой, но в случае с Афганистаном они её по какой-то причине не применяют.

«Если США захотят, то никого из этих радикалов уже завтра в живых не будет. Но они слишком самоуверенные, на деле даже напрягаться не будут, чтобы разнести всех талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобную шелуху. Им бы хватило, наверное, пары недель, чтобы всех положить, но увы», — отмечает Johnny H.

Сухопутные войска США The U.S. Army

Нашлись и те, кто убеждены, что вскоре Европа почувствует на себе все прелести позорного исхода американской деятельности на территории Афганистана.

«Евросоюз вновь будет принимать мигрантов? Сочувствую его жителям. И афганцам, конечно, не сладко, но мне почему-то кажется, что повторится история с сирийскими беженцами, которых сейчас обратно самолётами депортируют. Да и вообще, мне кажется неразумным ждать у себя в стране людей, схожей веры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочими. Они не приживутся в современном обществе», — убеждён Adrian L.

Напомним, 16 августа в социальных сетях появилось видео, на котором видно как военнослужащие США стреляют в сторону разъярённой толпы, штурмующей аэропорт Кабула.