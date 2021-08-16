Кемерово, 16 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Из-за коронавируса школы Кемеровской области в новом учебном году ждут нововведения. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора и минобрнауки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Так, с 1 сентября каждый класс будет заниматься в собственном закреплённом за ним кабинете. Исключения — кабинеты физкультуры, трудов, ИЗО и другие учебные помещение, где требуется специальное оборудование, уточняет сайт Vse42.ru.

Для наименьшего контакта учащихся будет скорректировано время перемен и обеда. Кроме того, школьникам ежедневно будут измерять температуру тела.

Также перед началом учебного года в школах должны пройти генеральные уборки, их должны будут повторять ежедневно.