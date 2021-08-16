В Белгородской области съедают больше овощей, чем производят
Белгород, 16 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Объём овощей, произведённых на территории Белгородской области, не покрывает потребность населения. Об этом 16 августа на оперативном совещании в правительстве региона сообщила руководитель областного департамента АПК комплекса и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина.
Власти планируют увеличить объёмы производства овощей в три раза в ближайшие пять лет. Для этого сформируют специальный земельный фонд, разработают льготные кредиты для фермеров, постараются расширить тепличные комплексы, а также сотрудничать с сельхозпроизводителями других регионов и развивать каналы сбыта местной продукции.
По данным департамента АПК региона, в 2021 году местные производители планируют собрать порядка 87 тысяч тонн овощей на полях при потребности в 131 тысячу тонн. Ещё 33 тысячи тонн овощей составит урожай в закрытом грунте.