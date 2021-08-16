Белгород, 16 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Объём овощей, произведённых на территории Белгородской области, не покрывает потребность населения. Об этом 16 августа на оперативном совещании в правительстве региона сообщила руководитель областного департамента АПК комплекса и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина.

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Власти планируют увеличить объёмы производства овощей в три раза в ближайшие пять лет. Для этого сформируют специальный земельный фонд, разработают льготные кредиты для фермеров, постараются расширить тепличные комплексы, а также сотрудничать с сельхозпроизводителями других регионов и развивать каналы сбыта местной продукции.

«К сожалению, вопрос ценообразования на продукты питания на сегодняшний день для нас болезненный. Мне хотелось бы, чтобы, обсудив план по увеличению объёмов выращивания овощей на территории региона, мы перешли к конкретным действиям. В рамках подписанной дорожной карты департамент сельского хозяйства будет докладывать о ситуации в еженедельном режиме. Если упустим время сейчас, можем потерять весь год, ведь именно сейчас наши аграрии собирают урожай и формируют цену. Поэтому нужен качественный мониторинг. Для нас важно не количество ярмарок, а чтобы жителям было комфортно покупать продукты возле дома. Они должны быть в шаговой доступности, в идеале, чтобы даже дорогу не нужно было бы переходить», — сказал врио губернатора Вячеслав Гладков.

По данным департамента АПК региона, в 2021 году местные производители планируют собрать порядка 87 тысяч тонн овощей на полях при потребности в 131 тысячу тонн. Ещё 33 тысячи тонн овощей составит урожай в закрытом грунте.