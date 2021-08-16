Москва, 16 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В России мошенники стали чаще осуществлять спекуляции в области фондового рынка, сообщили «Известиям» на Московской бирже.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Отмечается, что только в компании «Финам» был зафиксирован прирост жалоб клиентов на действия злоумышленников на 20−30%.

Сами участники торгов объясняют это «модой» на инвестиции и, как следствие, возможностью нажиться на неопытности новичков в среде инвесторов.

«Чаще всего мошенники подталкивают физлиц открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности «продуктов», которые такая компания представляет», — сказал руководитель управления развития клиентского сервиса «Финам» Дмитрий Леснов, добавив, что после перевода средств мошенники исчезают с деньгами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 71-летний житель Екатеринбурга перевёл злоумышленникам 6,8 млн рублей.

Мошенники позвонили пенсионеру под видом банковских сотрудников и требовали перевести накопленные средства на «безопасные» счета. Было осуществлено несколько десятков переводов (в один из дней — 77 траншей, каждый по 15 тыс. рублей).

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