В России возросло число мошеннических спекуляций на фондовом рынке
Москва, 16 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В России мошенники стали чаще осуществлять спекуляции в области фондового рынка, сообщили «Известиям» на Московской бирже.
Отмечается, что только в компании «Финам» был зафиксирован прирост жалоб клиентов на действия злоумышленников на 20−30%.
Сами участники торгов объясняют это «модой» на инвестиции и, как следствие, возможностью нажиться на неопытности новичков в среде инвесторов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 71-летний житель Екатеринбурга перевёл злоумышленникам 6,8 млн рублей.
Мошенники позвонили пенсионеру под видом банковских сотрудников и требовали перевести накопленные средства на «безопасные» счета. Было осуществлено несколько десятков переводов (в один из дней — 77 траншей, каждый по 15 тыс. рублей).
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