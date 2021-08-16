Москва, 16 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Жители России из-за низких ставок по вкладам и роста инфляции начали массово забирать свои вклады из банков. Об этом 16 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сбережения

Уточняется, что издание на основе анализа 101-й формы отчетности российских банков определило, что за первое полугодие многие из кредитных организаций столкнулись с оттоком денежных средств жителей РФ.

Также отмечается, что больше всего денег за январь-июнь нынешнего года потеряли банки «Восточный» — отток на 20,6 миллиарда рублей (на 15,3%), Минбанк — на 18,7 миллиарда (на 12,4%) и Росбанк — на 16,6 миллиарда (на 5,6%). В то же время, отмечается, что в целом за полгода объем средств населения в российских банках снизился только на 0,8%.

При этом в банках указали, что там ожидали снижения объема средств жителей страны из-за отсутствия нужды в «избыточной» ликвидности.

«С учетом планируемого снижения кредитного портфеля и перетока новых выдач в Совкомбанк у банка «Восточный» уменьшается и потребность в привлечении денежных средств», — пояснил председатель правления банка Кирилл Соколов.

Кроме того, отмечается, что по оценке российского Центробанка, население забирает деньги из кредитных организаций «из-за низких ставок и интереса к альтернативным инвестициям». В то же время, в регуляторе ожидают положительную динамику по итогам года из-за сезонных факторов к концу года (рост ставок и сезонные выплаты в декабре).