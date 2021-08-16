Жители России стали массово изымать денежные средства из банков
Москва, 16 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Жители России из-за низких ставок по вкладам и роста инфляции начали массово забирать свои вклады из банков. Об этом 16 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.
Уточняется, что издание на основе анализа 101-й формы отчетности российских банков определило, что за первое полугодие многие из кредитных организаций столкнулись с оттоком денежных средств жителей РФ.
Также отмечается, что больше всего денег за январь-июнь нынешнего года потеряли банки «Восточный» — отток на 20,6 миллиарда рублей (на 15,3%), Минбанк — на 18,7 миллиарда (на 12,4%) и Росбанк — на 16,6 миллиарда (на 5,6%). В то же время, отмечается, что в целом за полгода объем средств населения в российских банках снизился только на 0,8%.
При этом в банках указали, что там ожидали снижения объема средств жителей страны из-за отсутствия нужды в «избыточной» ликвидности.
«С учетом планируемого снижения кредитного портфеля и перетока новых выдач в Совкомбанк у банка «Восточный» уменьшается и потребность в привлечении денежных средств», — пояснил председатель правления банка Кирилл Соколов.
Кроме того, отмечается, что по оценке российского Центробанка, население забирает деньги из кредитных организаций «из-за низких ставок и интереса к альтернативным инвестициям». В то же время, в регуляторе ожидают положительную динамику по итогам года из-за сезонных факторов к концу года (рост ставок и сезонные выплаты в декабре).