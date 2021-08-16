Токио, 16 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Arc System Works объявила, что новой героиней файтинга Guilty Gear Strive станет Jack-O. Трейлер с демонстрацией умений персонажа был опубликован 16 августа на официальном YouTube-канале студии.

Guilty Gear: Strive

Новая героиня появится в игре уже 27 августа 2021 года. Сначала доступ к ней получат обладатели сезонных абонементов, а уже 30 августа она станет доступна для покупки в виртуальном магазине.

Напомним, что Guilty Gear Strive — это японская экшен-игра, посвящённая сражениям бойцов с разнообразными сверхспособностями. Проект получил высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.