Псков, 16 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. За прошедшую неделю снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Псковской области составило менее 5%. Об этом 16 августа сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Tourism.pskov.ru Псков

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За последние сутки в Псковской области выявлено 108 новых случаев заражения (из них 29 — в Пскове), это на шесть случаев больше, чем в предыдущий день.

Всего за время пандемии в области выявлено 45 502 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из числа заболевших ковидом лиц выздоровели 38 243 человека, в том числе 83 пациента были выписаны за последние сутки.

Скончались от COVID-19 на Псковщине 626 человек, в том числе пятеро — за истекшие сутки.