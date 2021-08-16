Уфа, 16 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Около двух тысяч нарушений градостроительного законодательства выявили прокурорские проверки в Башкирии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Сотрудники надзорного ведомства установили, что сотрудники государственного комитета региона по жилищному и строительному надзору выдавали заключения о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации без полного завершения работ по ним.

«По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления приняты меры по недопущению нарушений, восемь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что управление государственной экспертизы Башкирии выдавало положительные заключения на несоответствующие требованиям технических регламентов проекты. Кроме этого, выявлены факты выдачи заключений о достоверности сметной стоимости объектов капстроительства по сметным документам с завышенным объемом работ.

«По данным нарушениям внесено представление, а также в следственный орган направлены материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры выявляли нарушения при выдаче градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, а также ввод объектов в эксплуатацию. Виновные лица муниципалитетов привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства

Сообщается, что в первом полугодии 2021 году сотрудники прокуратуры Башкирии выявили 1871 нарушений законодательства данной сфере, принесли 582 протеста, направили в суд четыре исковых заявления, внесли 139 представлений, по которым 75 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокуроров 54 лица были привлечены к административной ответственности. Кроме этого, прокуроры объявили шесть предостережений, организовали три доследственные проверки.

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