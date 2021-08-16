Орел, 16 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Орловской области расследуется дело о жестоком обращении с маленьким ребенком, дело взято на контроль прокуратурой региона, которая также начала проверку. Об этом сообщила 16 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Virvoreanu-Laurentiu Ребенок

Повреждения на теле маленького ребёнка, 2021 года рождения, обнаружил педиатр в ходе осмотра.

«В отношении матери ребенка, жительницы Заводского района г. Орла, 2001 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним»). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре», — уточнила представитель прокуратуры.

Ребёнок изъят из семьи и помещён в медучреждение. Специалисты оценят тяжесть причиненного вреда его здоровью.

Также прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.