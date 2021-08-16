В Орловской области возбуждено дело из-за жестокого обращения с младенцем
Орел, 16 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Орловской области расследуется дело о жестоком обращении с маленьким ребенком, дело взято на контроль прокуратурой региона, которая также начала проверку. Об этом сообщила 16 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.
Повреждения на теле маленького ребёнка, 2021 года рождения, обнаружил педиатр в ходе осмотра.
«В отношении матери ребенка, жительницы Заводского района г. Орла, 2001 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним»). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре», — уточнила представитель прокуратуры.
Ребёнок изъят из семьи и помещён в медучреждение. Специалисты оценят тяжесть причиненного вреда его здоровью.
Также прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.