Тюмень, 16 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен приговор директору ООО «Профспорт» за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

(сс)GDJ Баскетбольный мяч

Установлено, что в декабре 2015 года подсудимый заключил договор с пермской Межрегиональной школьной баскетбольной лигой на приобретение баскетбольных мячей на сумму 9,6 млн рублей. Присвоив деньги, выделенные по контракту, директор ООО «Профспорт» в феврале 2019 года прекратил деятельность фирмы.

По решению суда он понесёт наказание в виде двух лет условного срока и обязательства выплатить Межрегиональной баскетбольной лиге 6,8 млн рублей в счёт возмещения причинённого вреда.