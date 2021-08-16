Калуга, 16 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. На территории Калужской области остаются неоформленными около 10 тысяч гаражей, заявила 16 августа на заседании правительства области руководители регионального управления Росреестра Мария Демьяненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках создания геоинформационного ресурса, который позволит управлению Росреестра систематизировать и автоматизировать ряд процессов при работе органов местного самоуправления по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости предложено объединить данный проект с ранее действовавшим на территории ряда муниципалитетов области пилотным проектом по вовлечению неучтенных объектов недвижимости. Это предложение поддержала и министр финансов области Валентина Авдеева. По её словам, по итогам проводимой в пилотных муниципалитетах работы местные поступления от земельного налога и налога на имущество физических лиц увеличились на 10%

Глава регионального управления Росреестра отметила, что качество и полнота сведений Единого государственного реестра недвижимости существенным образом оказывают влияние на инвестиционную, экономическую и социальную политику области. Имущественные налоги формируют региональные и местные бюджеты, являясь основой для реализации социальных программ по развитию территорий. В частности, Мария Демьяненко считает необходимость финансирования работ по подготовке проектов межевания территории гаражных кооперативов в целях комплексных кадастровых работ для последующего оформления гражданами земельных участков под гаражами.