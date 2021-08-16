Грозный, 16 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки подтверждены тесты на COVID-19 у 172 человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии коронавируса. Такие данные привел 16 августа федеральный оперативный штаб.

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По суточному приросту числа выявленных заражений Чечня заняла третье место в Северо-Кавказском федеральном округе. Первое принадлежит Ставрополью, где за последние сутки, 15 августа, выявлено 343 новых случая заражения коронавирусом, и Дагестан — с показателем 195 человек.

Общее число носителей опасной инфекции в Чечне за все время пандемии достигло 18 159 человек. Из них сумели справиться с болезнью 14 236 пациентов, в том числе 184 — за прошедший день.

Не удалось спасти врачам 407 жителей Чечни. Из них пятеро скончались за последний день.