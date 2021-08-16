Москва, 16 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. На встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 16 августа, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил об основных результатах восстановления инфраструктуры пострадавших от паводка 2019 года районов. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба Кремля На встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

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На 75% все мероприятия выполнены, сообщил глава региона. Закрыт вопрос социальных выплат. В работе остаются обращения 82 семей, которые рассматриваются судами.

«Важное для нас — это жильё. Всего 954 жилых помещения должно быть построено, сегодня, 749 мы уже ввели в эксплуатацию, семьи их уже получили. Остаётся порядка 149 семей. До конца года, я это лично обещал жителям, мы этот вопрос закроем. Есть сегодня недостатки, мы видим, но в любом случае всё это устраняется, и мы работаем комиссионно. Там находится наш заместитель председателя правительства, который координирует эту работу», — сказал губернатор.

Глава региона поблагодарил президента, команду правительства Российской Федерации и правительственную комиссию под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина за координацию работы.

В плане восстановления значится 266 мероприятий, из них по социальным объектам — 108. Губернатор подчеркнул, что поддержку в этом направлении оказали государственные корпорации, которые построили несколько социально значимых объектов. На встрече обсуждались вопросы строительства дамб и ввода в эксплуатацию спортивных объектов, в частности физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем и универсальным залом в Тулуне.

Новый спортивный объект в микрорайоне Угольщиков возвело ПАО «Газпром». На финишной прямой работы по Тулуну. На личном контроле главы области — Нижнеудинск и другие пострадавшие районы, где завершается восстановление коммунальной инфраструктуры.

«В зону ЧС не попали 1362 семьи. Сегодня 552 семьи уже получили жильё, я попросил бы всё-таки продолжить это финансирование, потому что более 800 ждут этих решений, которые в целом позитивно сказываются», — сообщил Игорь Кобзев.

Также глава области доложил о результатах выполнения поручения, связанного с экологической повесткой, — это ликвидация накопленного вреда от деятельности «Усольехимпрома» и БЦБК.

Работа в этом направлении ведется совместно с «Росатомом» под руководством правительственной комиссии.

«Нас координирует Виктория Валериевна Абрамченко, также Сергей Борисович Иванов, к нам приезжал Александр Михайлович Сергеев — президент Российской академии наук. Да, конечно, много вопросов, но мы сегодня провернули это колесо, которое дало возможность уже поверить, что мы не останавливаемся на этом, идём дальше», — добавил глава Приангарья.

Также по итогам президентской встречи стало известно о том, что Иркутская область направит заявку на выделение господдержки из федерального бюджета.

Как доложил главе государства губернатор, в рамках налога на добычу полезных ископаемых в этом году в федеральный бюджет компании Приангарья перечислили порядка 30 млрд рублей, и налог на прибыль из расчета на год уменьшился на 4,5 млрд рублей.

«Мы бы хотели, чтобы нас поддержали. Я знаю, что в конце года будет какая-то дотация субъектам, которые в трудной экономической ситуации. Мы всё-таки хотели, из-за того, что у нас идёт расходная часть по федеральной ЧС и выпадающие доходы, мы посчитали, — 4,5 миллиарда рублей», — сообщил Игорь Кобзев.

«Подавайте документы», — сказал президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение в Иркутской области произошло летом 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась.

Президент России Владимир Путин трижды приезжал в регион и лично решал проблемы местного населения. Позднее он признался, что именно неисполнение его поручений стало поводом для отставки с губернаторского поста Сергея Левченко.