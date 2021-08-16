Архангельск, 16 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Архангельской области вакцинацию от COVID-19 завершили более 224 тысяч человек, план по ковид-иммунизации выполнен почти на 44%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минздраве

Mos.ru Вакцинация

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По данным ведомства, в среднем в день в области прививается 1870 человек, но благодаря имеющимся запасам вакцины в регионе этот показатель может быть увеличен более чем в два раза.

«В настоящий момент самыми активными участниками прививочной кампании являются люди старше 60 лет — в Поморье они прививаются в полтора раза больше, чем в среднем по России, — пояснил глава министерства Александр Герштанский. — Мы призываем людей не лишать себя возможности вакцинироваться. Если раньше кого-то останавливала необходимость делать прививку в два этапа, то теперь в регион поставлена вакцина «Спутник Лайт», которая позволяет ограничиться одним. Надеемся, что это положительно повлияет на решение вакцинироваться. Мы в силах прививать по пять тысяч человек ежедневно».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 20 765 человек, 806 ковид-пациентов скончались.