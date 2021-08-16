Москва, 16 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Музыкант и комик Александр Пушной станет ведущим проекта под названием «Купите это немедленно». Об этом 16 августа пишет издание TJ.

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По данным СМИ, участникам шоу за полторы минуты нужно будет доказать, что их изобретения уникальны и имеют практическую полезность. Благодаря проекту они получат возможность запустить свои творения в массовое производство.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Пушной был ведущим научно-популярного шоу «Галилео» с 2007 года. Программа была приостановлена в 2015 году.