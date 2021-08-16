Джакарта, 16 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Катер загорелся в водах округа Бомбана в индонезийской провинции Юго-Восточный Сулавеси, сообщает Kompas.

Максим Додонов ИА Красная Весна Катера

Всех пассажиров и членов экипажа индонезийского судна Bukit Sumber Poleang спасли местные рыбаки. На судне находилось 34 человека.

Предполагается, что пожар начался в машинном отделении. Сразу же экипаж судна раздал всем пассажирам спасательные жилеты.

В настоящее время полиция расследует причину пожара.