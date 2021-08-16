Новокузнецк, Кемеровская область, 16 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Жители Новокузнецка жалуются на «смрад птичьего помёта» в Новоильинском районе. Жилой район с двух сторон окружён промышленными птичниками — в районе посёлка Металлургов расположен «Кузбасский бройлер», у Степного — «Кузбасская птицефабрика».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новокузнецк

В территориальном управлении Роспотребнадзора по Новокузнецку заявили, что ситуация находится на контроле.

«Лабораторные исследования, которые проведены в июле нарушения не выявили, но у нас всё на контроле. У нас также проводятся лабораторные исследования на границах санитарно-защитной зоны птицефабрики «Кузбасский бройлер» и «Кузбасская птицефабрика». И на территории ближайшей жилой застройки к данным предприятиям», — сообщила редакции «ВашГород.ру» эксперт управления Екатерина Худякова.

Она напомнила, что история с вонью на Ильинке тянется ещё с 2017 года. Тогда специалисты провели административное расследование в отношении «Кузбасского бройлера». Были выявлены нарушения — превышение концентрация загрязняющих веществ. Составлен протокол, исковое заявление направлено в суд. Срок исполнения — 2018 году. Но дело до сих пор в работе — «конечного результата пока нет».

При этом Худякова уточнила, что несмотря на отвратительный запах, негативного влияния на организм нет.