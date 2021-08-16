Москва, 16 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В России с 27 августа 2021 года Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса дар разрешение на увеличение количества авиарейсов я пять стран мира, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Igor Dvurekov Самолёт

Так, Оперштабом принято решение увеличить количество регулярных рейсов в Египет (по маршрутам Москва — Хургада и Шарм-эль-Шейх с пяти до 15 рейсов в неделю, на Кипр — (по маршрутам Москва — Ларнака с четырех до семи рейсов в неделю, Москва — Пафос с трёх до семи рейсов в неделю.

Также с четырех до семи возросло число авиарейсов из аэропортов России в Венгрию, в Киргизию — с трёх до семи рейсов и в Таджикистан — с двух до семи рейсов в неделю. При этом Оперштаб продлил до 2 сентября 2021 года ограничения на авиасообщение с Танзанией.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 августа Россия снимает ограничения на авиаперелёты в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию.

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